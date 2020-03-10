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مواطن عائد من إيران يروي قصة إصابته بـ«كورونا» وكيف تعاملت معه المملكة (فيديو)

مواطن عائد من إيران يروي قصة إصابته بـ«كورونا» وكيف تعاملت معه المملكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

روى المواطن أبو محمد أحد المصابين بفيروس كورونا في القطيف، قصة إصابته بالمرض بعد زيارته لأحد الأماكن الدينية في مدينة مشهد الإيرانية، كما تحدث عن طبيعة وطريقة التعامل معه بعد عودته إلى المملكة واكتشاف إصابته بالفيروس.

وقال أبو محمد، في مداخلة هاتفية مع برنامج “في الصورة”، إنه كان في زيارة لأحد الأماكن الدينية في إيران وبالتحديد في مدينة مشهد، ومكث فيها 7 أيام، مضيفا “لم يتم الكشف عليّ عند الدخول أو الخروج، ولم أشعر بأي أعراض للمرض، حتى موعد إجراء الفحص الطبي بالمملكة ليكتشف إصابته بالفيروس”.

وأشار المواطن إلى إنه سافر عن طريق البحرين ومنها إلى دبي ومنها إلى مشهد الإيرانية، وجلس هناك 7 أيام وأقام في أحد الفنادق بها، وعاد منها إلى المملكة عبر البحرين مرة أخرى.

وتابع أبو محمد أنه بعد عودته أجرى فحصا طبيا في مستشفى القطيف المركزي ليتبين بعدها بيوم إصابته بالفيروس، فتم إحالته إلى الحجر الصحي بمجمع الدمام الطبي، وحاليا وبعد مرور أربعة أيام في الحجر حالته الصحية مستقرة ولا يشعر بأي شيء ودرجة حرارته اعتيادية”.

وأضاف أن كل ما كان يخشاه ويخاف منه هو انتقال الفيروس لأحد أفراد عائلته أو أصدقائه أو أقاربه وجيرانه، ولكن ولله الحمد لم ينتقل الفيروس لأي شخص آخر”.

وعن طريقة التعامل معه بعد عودته للمملكة أكد أن المعاملة كانت في قمة الرقي والإنسانية، ولم يتعرض له أحد بأي أذى، ناصحا كل من سافر إلى الأماكن الموبوءة بالمبادرة لإجراء الفحص الطبي وأن يحتاطوا للأمر ويأخذوا الأمر بجدية حماية لأنفسهم وللمجتمع.

وعن المعاملة التي يتلقاها في مجمع الدمام قال إنها معاملة راقية وممتازة والممرضون يتعاملون معه بمنتهى الإنسانية والرقي.

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