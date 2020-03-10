وزير التعليم يتابع إطلاق بث 15 قناة تعليمية لـ«عين» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وقف وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، ميدانيا مع زملائه المعلمين لمتابعته إطلاق بث 15 قناة تعليمية لشبكة “عين”، لتمكين الطلاب والطالبات من متابعة يومهم الدراسي عن بُعد في اليوم الأول من تعليق الدراسة.

وكان وزير التعليم قد قرر في وقت سابق تعليق الدراسة مؤقتا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من اليوم الإثنين حتى إشعار آخر وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة.

ويأتي قرار تعليق الدراسة، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ ومنع دخوله وانتشاره والحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي وضمان سلامتهم.