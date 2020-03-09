«كورونا» يتوغل في أوروبا.. الوفيات تتجاوز الـ500 شخص وإيطاليا تتصدر

تواصل – وكالات:

تجاوزت أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد في أوروبا 500 شخص، بعد تسجيل 97 وفاة جديدة في إيطاليا، وبتأكيد إصابتين لأول مرة في قبرص، فإن الفيروس بذلك قد ضرب كل دول الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت إيطاليا، البلد الأكثر تضررا بالفيروس في أوروبا، عن تسجيل 97 وفاة خلال آخر 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات لديها منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها إلى 463 حالة وفاة، وفق حصيلة رسمية للسلطات الإيطالية.

والاثنين أيضا، قال وزير الصحة في قبرص كونستانتينوس يوانو، إن المصابين هما شخصان قبرصيان، الأول شاب في الخامسة والعشرين عاد مؤخرا من رحلة إلى ميلانو في شمال إيطاليا، البلد الأكثر تضررا بالفيروس بعد الصين.

أما المريض الثاني فهو عامل في القطاع الصحي، وتحديدا في المستشفى المركزي في نيقوسيا.

وأوضح يوانو أن المصاب الثاني (64 عاما) عاد قبل وقت قصير من المملكة المتحدة، التي أحصت 319 إصابة على أراضيها، بينما أحصت ألمانيا الاثنين أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقالت بلدية هيسن في مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا في بيان إن امرأة في التاسعة والثمانين قضت رغم العناية الطبية.

وسجلت الوفاة الثانية في المنطقة نفسها وتحديدا في هاينسبرغ المدينة القريبة من هولندا والتي باتت منذ أسابيع إحدى البؤر الرئيسية لتفشي الفيروس في ألمانيا، فيما لم ترد تفاصيل إضافية حتى الآن عن الوفاة الثانية.

ومقاطعة رينانيا شمال وستفاليا القريبة من بلجيكا وهولندا هي الأكثر تضررا بالفيروس في ألمانيا، حيث أحصيت فيها حتى بعد ظهر الأثنين 484 إصابة بحسب معهد روبرت كوش الذي يشرف في ألمانيا على مكافحة الأوبئة والأمراض.

وتفشى فيروس كورونا المستجد في القارات الخمس، وأصبح يؤثر في الحياة اليومية والاقتصادية لعدد متزايد من الدولن كما خلّف أكثر من 3800 وفاة في 100 بلد ومنطقة، بحسب حصيلة لوكالة “فرانس برس”.