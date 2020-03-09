الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«كورونا» يتوغل في أوروبا.. الوفيات تتجاوز الـ500 شخص وإيطاليا تتصدر

«كورونا» يتوغل في أوروبا.. الوفيات تتجاوز الـ500 شخص وإيطاليا تتصدر
0

تواصل – وكالات:

تجاوزت أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد في أوروبا 500 شخص، بعد تسجيل 97 وفاة جديدة في إيطاليا، وبتأكيد إصابتين لأول مرة في قبرص، فإن الفيروس بذلك قد ضرب كل دول الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت إيطاليا، البلد الأكثر تضررا بالفيروس في أوروبا، عن تسجيل 97 وفاة خلال آخر 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات لديها منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها إلى 463 حالة وفاة، وفق حصيلة رسمية للسلطات الإيطالية.

والاثنين أيضا، قال وزير الصحة في قبرص كونستانتينوس يوانو، إن المصابين هما شخصان قبرصيان، الأول شاب في الخامسة والعشرين عاد مؤخرا من رحلة إلى ميلانو في شمال إيطاليا، البلد الأكثر تضررا بالفيروس بعد الصين.

أما المريض الثاني فهو عامل في القطاع الصحي، وتحديدا في المستشفى المركزي في نيقوسيا.

وأوضح يوانو أن المصاب الثاني (64 عاما) عاد قبل وقت قصير من المملكة المتحدة، التي أحصت 319 إصابة على أراضيها، بينما أحصت ألمانيا الاثنين أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقالت بلدية هيسن في مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا في بيان إن امرأة في التاسعة والثمانين قضت رغم العناية الطبية.

وسجلت الوفاة الثانية في المنطقة نفسها وتحديدا في هاينسبرغ المدينة القريبة من هولندا والتي باتت منذ أسابيع إحدى البؤر الرئيسية لتفشي الفيروس في ألمانيا، فيما لم ترد تفاصيل إضافية حتى الآن عن الوفاة الثانية.

ومقاطعة رينانيا شمال وستفاليا القريبة من بلجيكا وهولندا هي الأكثر تضررا بالفيروس في ألمانيا، حيث أحصيت فيها حتى بعد ظهر الأثنين 484 إصابة بحسب معهد روبرت كوش الذي يشرف في ألمانيا على مكافحة الأوبئة والأمراض.

وتفشى فيروس كورونا المستجد في القارات الخمس، وأصبح يؤثر في الحياة اليومية والاقتصادية لعدد متزايد من الدولن كما خلّف أكثر من 3800 وفاة في 100 بلد ومنطقة، بحسب حصيلة لوكالة “فرانس برس”.

مواد ذات صلة

بريطانيا تسجل خامس حالة وفاة بسبب كورونا

بريطانيا تسجل خامس حالة وفاة بسبب كورونا

مصر تُعلّق جميع الفعاليات الجماهيرية لمواجهة كورونا.. ماذا عن تعطيل الدراسة؟

مصر تُعلّق جميع الفعاليات الجماهيرية لمواجهة كورونا.. ماذا عن تعطيل الدراسة؟

بالفيديو.. استشاري يوضح المقصود بفترة حضانة فيروس «كورونا»

بالفيديو.. استشاري يوضح المقصود بفترة حضانة فيروس «كورونا»

مواطن عائد من إيران يروي قصة إصابته بـ«كورونا» وكيف تعاملت معه المملكة (فيديو)

مواطن عائد من إيران يروي قصة إصابته بـ«كورونا» وكيف تعاملت معه المملكة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>