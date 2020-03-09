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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 142 حالة في نيويورك

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 142 حالة في نيويورك
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تواصل – واس:

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الاثنين، 37 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 142 حالة.

وقال حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كوكو: “إن معظم الحالات في مقاطعة ويستشيستر، فيما يعتقد أن أنها مركز انتشار الفيروس في الولاية التي يسكنها نحو تسعة ملايين نسمة، بعد الإعلان عن أول إصابة لدى محام يقطن في المقاطعة”.

وأكد كوكو إصابة مدير هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي ريك كوتون بالفيروس، مشيراً إلى أن زوجته تخضع كذلك لفحص طبي للتأكد من خلوها من المرض.

يذكر أن الفيروس وصل إلى 34 ولاية أميركية، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، بـ565 إصابة على الأقل، وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة إلى 22 حالة وفاة، كما أعلنت عدة ولايات أمريكية حالة طوارئ صحية أمس فيما خصص الكونغرس مبلغ 8.3 مليارات دولار كمساعدات لمواجهة تفشي كورونا في الولايات المتحدة.

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