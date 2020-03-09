توقعات طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وسحب رعدية وغبار على عدة مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، غدا الثلاثاء، بمشيئة الله.

وتضمنت التوقعات سماءً غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

أما عن درجات الحرارة غدا فمن المتوقع أن تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، بـ35 درجة مئوية، فيما تسجل بريدة وحائل وطريف أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 11 درجة مئوية.