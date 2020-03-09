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خبير ينصح باستخدام «فصول جوجل» المجانية للدراسة من المنزل (فيديو)

خبير ينصح باستخدام «فصول جوجل» المجانية للدراسة من المنزل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، باستخدام فصول جوجل للدراسة من المنزل والتعلم عن بعد إلكترونيا من خلال الإنترنت، وبشكل مجاني.

وقال “الحمادي” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا احتجت لأي خدمة تسهل عليك العملية التعليمية سواء في الفصل أو الدورة التدريبية وغيرها، فأنصحك تستخدم خدمة فصول جوجل؛ حيث توفر لك إمكانية التواصل مع الطلاب والمشاركات والاختبارات والواجبات والتقويم الدراسي وغيرها الكثير”.

وأضاف أن هذه الخدمة المجانية تمكن المعلم من إنشاء عدد لا نهائي من الفصول الإلكترونية ونشر الدروس والمقاطع، ويمكن للمتدربين المشاركة والتفاعل وكذلك يمكن وضع اختبارات عبر هذه الخدمة المتوفرة عبر هواتف الأندرويد والآيفون.

وتابع الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن تجربة هذه الخدمة المجانية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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