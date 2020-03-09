«خلية أزمة» وإجراءات احترازية صارمة في القطيف بسبب «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت بلدية محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، تشكل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لمنع انتشار فيروس “كورونا” بعد اكتشاف عدة إصابات في المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس محمد الحسيني، أنه تم تشكيل خلية أزمة، وبدأت باتخاذ إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار الفايروس، منها التأكيد على الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق، ووضع جل معقم لليدين، والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والاعتناء بالنظافة الشخصية، وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم.

وتضمنت الإجراءات إلزام جميع المطاعم والمقاهي باستخدام الأواني الورقية ذات الاستخدام للمرة الواحدة، وتشديد الرقابة على المنشآت والمحلات المتعلقة بالصحة، بالإضافة إلى تنفيذ قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإغلاق جميع المقاهي التي تقدم الشيشة والمعسل.