الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«خلية أزمة» وإجراءات احترازية صارمة في القطيف بسبب «كورونا»

«خلية أزمة» وإجراءات احترازية صارمة في القطيف بسبب «كورونا»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت بلدية محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، تشكل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لمنع انتشار فيروس “كورونا” بعد اكتشاف عدة إصابات في المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس محمد الحسيني، أنه تم تشكيل خلية أزمة، وبدأت باتخاذ إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار الفايروس، منها التأكيد على الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق، ووضع جل معقم لليدين، والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والاعتناء بالنظافة الشخصية، وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم.

وتضمنت الإجراءات إلزام جميع المطاعم والمقاهي باستخدام الأواني الورقية ذات الاستخدام للمرة الواحدة، وتشديد الرقابة على المنشآت والمحلات المتعلقة بالصحة، بالإضافة إلى تنفيذ قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإغلاق جميع المقاهي التي تقدم الشيشة والمعسل.

مواد ذات صلة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 142 حالة في نيويورك

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 142 حالة في نيويورك

أمانة الرياض تكثف جولاتها الرقابية للوقاية من «كورونا».. تشمل 13 نشاطاً

أمانة الرياض تكثف جولاتها الرقابية للوقاية من «كورونا».. تشمل 13 نشاطاً

«وقاية» يوضح مراحل فحص الحالات المشتبه إصابتها بفيروس «كورونا»

«وقاية» يوضح مراحل فحص الحالات المشتبه إصابتها بفيروس «كورونا»

الصحة العالمية تعترف بتطور خطير يخص فيروس «كورونا»

الصحة العالمية تعترف بتطور خطير يخص فيروس «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>