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الصحة العالمية تعترف بتطور خطير يخص فيروس «كورونا»

الصحة العالمية تعترف بتطور خطير يخص فيروس «كورونا»
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تواصل – وكالات:

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن خطر تحول فيروس “كورونا” إلى وباء صار واقعيا جدا بعد تفشيه في العديد من البلدان.

وأضاف غيبريسوس أنه رغم ذلك إلا أن السيطرة عليه لا تزال ممكنة، مضيفا أن 70% من المصابين بفيروس كورونا في الصين تماثلوا للشفاء.

وأشار مدير المنظمة إلى أن الاستراتيجية التي يجب اتباعها لوقف التفشي هي احتواء الفيروس والتخفيف من آثاره في نفس الوقت.

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة تعتبر أنه من البوادر المشجعة أن تتخذ إيطاليا إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس، معربا عن أمله في أن تكون هذه التدابير فعالة في الأيام القادمة.

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