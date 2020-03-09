«وقاية» يوضح مراحل فحص الحالات المشتبه إصابتها بفيروس «كورونا»

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أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن عملية فحص الحالات المشتبه إصابتها بكورونا تمر بعدة مراحل أهمها استقبال العينة، والتأكد من مطابقة المعلومات على العينة مع ورقة طلب الفحص واستخلاص الحمض النووي الخاص بالفيروس، واختبار وجوده في العينة عن طريق RTPCR وتحليل النتائج، إضافة إلى إدخال النتائج في برنامج حصن.

وأضاف المركز أن المختبر في المركز الوطني للوقاية، يقوم بعمل فحص فيروس كورونا الجديد CODIV-19 لجميع الحالات المشتبه فيها من جميع أنحاء المملكة، حيث يعمل المختبر على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

ويسهم المختبر الوطني في تشخيص الحالات بشكل مبكر؛ للحد من انتشار المرض ومجهز تجهيزًا عالياً بجميع التقنيات الحديثة، كما يتم الفحص باستخدام تقنيات حديثة عالية الدقة ويستغرق 4 ساعات، حيث يعمل في المختبر كوادر سعودية ذات خبرة ومدربة تدريبًا عالياً، كما يتم التعامل مع العينات وفحصها بإتباع جميع وسائل السلامة وفي بيئة آمنة حسب توصيات المنظمات العالمية.