الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«وقاية» يوضح مراحل فحص الحالات المشتبه إصابتها بفيروس «كورونا»

«وقاية» يوضح مراحل فحص الحالات المشتبه إصابتها بفيروس «كورونا»
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن عملية فحص الحالات المشتبه إصابتها بكورونا تمر بعدة مراحل أهمها استقبال العينة، والتأكد من مطابقة المعلومات على العينة مع ورقة طلب الفحص واستخلاص الحمض النووي الخاص بالفيروس، واختبار وجوده في العينة عن طريق RTPCR وتحليل النتائج، إضافة إلى إدخال النتائج في برنامج حصن.

وأضاف المركز أن المختبر في المركز الوطني للوقاية، يقوم بعمل فحص فيروس كورونا الجديد CODIV-19 لجميع الحالات المشتبه فيها من جميع أنحاء المملكة، حيث يعمل المختبر على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

ويسهم المختبر الوطني في تشخيص الحالات بشكل مبكر؛ للحد من انتشار المرض ومجهز تجهيزًا عالياً بجميع التقنيات الحديثة، كما يتم الفحص باستخدام تقنيات حديثة عالية الدقة ويستغرق 4 ساعات، حيث يعمل في المختبر كوادر سعودية ذات خبرة ومدربة تدريبًا عالياً، كما يتم التعامل مع العينات وفحصها بإتباع جميع وسائل السلامة وفي بيئة آمنة حسب توصيات المنظمات العالمية.

مواد ذات صلة

«خلية أزمة» وإجراءات احترازية صارمة في القطيف بسبب «كورونا»

«خلية أزمة» وإجراءات احترازية صارمة في القطيف بسبب «كورونا»

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 142 حالة في نيويورك

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 142 حالة في نيويورك

أمانة الرياض تكثف جولاتها الرقابية للوقاية من «كورونا».. تشمل 13 نشاطاً

أمانة الرياض تكثف جولاتها الرقابية للوقاية من «كورونا».. تشمل 13 نشاطاً

الصحة العالمية تعترف بتطور خطير يخص فيروس «كورونا»

الصحة العالمية تعترف بتطور خطير يخص فيروس «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>