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سفارة المملكة في البحرين توجه رسالة للمواطنين الراغبين في العودة

سفارة المملكة في البحرين توجه رسالة للمواطنين الراغبين في العودة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، أنه بإمكان المواطنين السعوديين المتواجدين في البحرين والراغبين العودة للسعودية، السفر عبر منفذ جسر الملك فهد خلال الـ72 ساعة المقبة.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، “من ليس لديه وسيلة نقل بإمكانه السفر جوًا عبر خطوط طيران الخليج، وتسري هذه الإجراءات لمدة 72 ساعة المقبلة”.

وأوضحت السفارة أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص ومتابعة سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، لأحوال المواطنين السعوديين في البحرين.

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