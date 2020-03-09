غدا.. أرامكو تعلن تفاصيل المراجعة الشهرية لأسعار البنزين

تواصل – فريق التحرير:

تعلن شركة أرامكو، غدا الثلاثاء، المراجعة الشهرية لأسعار البنزين، وذلك بناء ما أعلنته الشركة في بيان الشهر الماضي أن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين ستكون شهرية بدلاً من ربع سنوية، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.

يأتي ذلك فيما تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية، حملاتها الرقابية عبر الأمانات والبلديات؛ للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية للأسعار وفق الاشتراطات.

وشددت الوزارة على أهمية تعديل شاشات الأسعار تزامناً مع المراجعة الشهرية للأسعار والالتزام باستمرار تشغيل الشاشات حيث أن “إطفاء الشاشات” أو “عدم مطابقتها للاشتراطات” تعتبر مخالفة تصل لحد إيقاف ترخيص الخدمة.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر مركز البلاغات البلدي 940.