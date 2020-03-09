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بعد تعليق الدراسة.. وزيرا التعليم والاتصالات يناقشان تقنيات «التعليم عن بُعد»

بعد تعليق الدراسة.. وزيرا التعليم والاتصالات يناقشان تقنيات «التعليم عن بُعد»
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تواصل –  واس:

عقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مقر الوزارة اليوم اجتماعاً مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بحثا خلاله آليات التفعيل والتواصل للجهود التكاملية المشتركة بين قطاعي التعليم والاتصالات لدعم منظومة “التعليم عن بُعد”، خلال مدة تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العام والجامعي والفني الحكومي والأهلي، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع تقديم الحلول التقنية والحلول التعليمية بحسب إمكانات كل طالب؛ لضمان سير العملية التعليمية، وأهمية توفير خدمات الإنترنت لروابط قنوات ومنصات البث المعلنة للتعليم عن بُعد في المدرسة الافتراضية المتزامنة وغير المتزامنة، وعمادات ومراكز التعليم عن بُعد في الجامعات.

كما بحثا محتوى الرسائل التوعوية والتثقيفية مع المستفيدين، ومجالات التنسيق في دعم خطط التعليم عن بُعد على مستوى الجامعات وإدارات التعليم والمدارس.

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