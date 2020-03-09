تحديث جديد لـ«جوجل» يحافظ على سرية كلمات المرور

تواصل – وكالات:

كشف وقع “GSM” الهندي، أن شركة جوجل أطلقت تحديثاً جديداً لمتصفحي الإنترنت “كروم” و”سفاري”، والذي يهدف للمحافظة على أمان وسرية تلك الحسابات.

وأوضح الموقع في تقرير له، أن التحديث الجديد يضمن أمان “كلمات المرور” عبر متصفح “جوجل كروم” على نظام تشغيل “أندرويد” و”سفاري” عبر نظام تشغيل “آي أو إي” على هواتف آيفون التابعة لشركة “أبل” الأمريكية.

وأضاف: كما يضمن كذلك التحديث الجديد إمكانية تأمين حسابات “جي سيوت” و”كلاود أدينتيتي” عن طريق برامج حماية متقدمة، لمستخدمي حسابات المؤسسات.

وأشار التقرير، إلى تلك التحديثات على “جوجل” تحمي من اختراق أي شخص للحسابات، وعدم تعرضها للسرقة أو القرصنة أو التجسس، عن طريق توفير مفتاح أمان جديد، يضمن أنك أنت من تحاول أن تفتح حسابك.