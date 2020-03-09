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«صحة الشرقية» تعرض خيارين على الكوادر الطبية القاطنة بالقطيف

«صحة الشرقية» تعرض خيارين على الكوادر الطبية القاطنة بالقطيف
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الصحية بالمنطقة الشرقية طلبت من ‏الكوادر الطبية القاطنة في محافظة القطيف، إما الرجوع إلى ‏المحافظة والبقاء في المنازل لمدة أسبوعين، أو البقاء في فندق ‏مدفوع التكاليف في المدينة التي يعملون فيها.‏

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تعويضهم بصرف ‏‏(أوفر تايم)، وبالتالي مباشرة العمل في مرافقهم الصحية، لافتة ‏إلى أنه تم حصر الكادر الطبي الراغب في البقاء في الدمام ‏والسكن في الفندق، بحسب صحيفة “اليوم”.

وجاءت إجراءات “صحة الشرقية” عقب قرار وزارة الداخلية ‏تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا، كإجراء ‏احترازي بعد اكتشاف إصابة عدد من الحالات بمرض كورونا.‏‎

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