بعد تعليق الدراسة.. «التعليم» تبث اليوم الدراسي مباشر عبر قناة «عين» على عرب سات

تواصل – فريق التحرير:

فعلت وزارة التعليم آليات التعليم عن بعد، عبر قنوات عين التي تبث الدروس بشكل مباشر، من خلال ترددها على عرب سات، وذلك بعد قرار الوزارة تعليق الدراسة في جميع أنحاء المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا .

وقررت وزارة التعليم تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، اعتبارًا من اليوم الإثنين 14/ 7/ 1441هـ، وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إنها فعلت نظام التعليم عن بعد، عبر قنوات وزارة التعليم “عين”، فيما نشرت رابطًا للبث المباشر لليوم الدراسي الثاني من الأسبوع الثامن لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي – متوسط – ثانوي).

البث المباشر للفصل الدراسي الثاني لعام 1441 (اضغط هنا).

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يمكن للطلاب والطالبات متابعة الدروس، من خلال مشاهدة قناة عين، التي تبث عبر قمر عرب سات من خلال 14 قناة تعليمية، وأعلنت مجددا تردد القناة (12437 عرب سات/ عمودي).

وكذلك أتاحت وزارة التعليم للطلاب والطالبات التعليم عن بعد وزارة التعليم، عبر منصة المدرسة الافتراضية، للتسجيل (اضغط هنا).

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) بلغ 15 حالة، بعد اكتشاف أربع حالات إصابة جديدة، مساء أمس الأحد، وهي حالات تعود لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف كما أن هناك الحالتين الثانية والثالثة هما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، والرابعة لمقيم أمريكي عائد من السفر.