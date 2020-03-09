الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بعد تعليق الدراسة.. «التعليم» تبث اليوم الدراسي مباشر عبر قناة «عين» على عرب سات

بعد تعليق الدراسة.. «التعليم» تبث اليوم الدراسي مباشر عبر قناة «عين» على عرب سات
0

تواصل – فريق التحرير:

فعلت وزارة التعليم آليات التعليم عن بعد، عبر قنوات عين التي تبث الدروس بشكل مباشر، من خلال ترددها على عرب سات، وذلك بعد قرار الوزارة تعليق الدراسة في جميع أنحاء المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا .

وقررت وزارة التعليم تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، اعتبارًا من اليوم الإثنين 14/ 7/ 1441هـ، وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إنها فعلت نظام التعليم عن بعد، عبر قنوات وزارة التعليم “عين”، فيما نشرت رابطًا للبث المباشر لليوم الدراسي الثاني من الأسبوع الثامن لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي – متوسط – ثانوي).

البث المباشر للفصل الدراسي الثاني لعام 1441 (اضغط هنا).

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يمكن للطلاب والطالبات متابعة الدروس، من خلال مشاهدة قناة عين، التي تبث عبر قمر عرب سات من خلال 14 قناة تعليمية، وأعلنت مجددا تردد القناة  (12437 عرب سات/ عمودي).

وكذلك أتاحت وزارة التعليم للطلاب والطالبات التعليم عن بعد وزارة التعليم، عبر منصة المدرسة الافتراضية، للتسجيل (اضغط هنا).

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) بلغ 15 حالة، بعد اكتشاف أربع حالات إصابة جديدة، مساء أمس الأحد، وهي حالات تعود لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف كما أن هناك الحالتين الثانية والثالثة هما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، والرابعة لمقيم أمريكي عائد من السفر.

مواد ذات صلة

قطر تعلّق الدراسة حتى إشعار آخر بسبب «كورونا»

قطر تعلّق الدراسة حتى إشعار آخر بسبب «كورونا»

تعليق الدروس العلمية والدعوية وحلقات تحفيظ القرآن في جميع المساجد

تعليق الدروس العلمية والدعوية وحلقات تحفيظ القرآن في جميع المساجد

بعد تعليق الدراسة.. راوبط مهمة للطالب والمعلم لتفعيل خدمات «التعليم عن بعد»

بعد تعليق الدراسة.. راوبط مهمة للطالب والمعلم لتفعيل خدمات «التعليم عن بعد»

وزير الصحة يحسم الجدل بعد تعليق الدراسة: لا إصابات بـ «كورونا» في «التعليم»

وزير الصحة يحسم الجدل بعد تعليق الدراسة: لا إصابات بـ «كورونا» في «التعليم»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>