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6 إجراءات عاجلة من «الشؤون الإسلامية» منعاً لانتشار «كورونا» في المساجد

6 إجراءات عاجلة من «الشؤون الإسلامية» منعاً لانتشار «كورونا» في المساجد
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الشؤون الإسلامية باتخاذ عدة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس “كورونا” والحفاظ على سلامة مرتادي المساجد.

وأرسلت وزارة الشؤون الإسلامية تعميماً لفروع الوزارة بكافة المناطق تضمن الإجراءات الاحترازيةوالوقائية للعمل بها وهي:

– تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق في جميع الصلوات الخمس.

– التأكيد على أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

– إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بتفطير الصائمين في رمضان وغيره.

– منع الاعتكاف في المساجد والجوامع.

– إزالة أي أطعمة من المساجد سواء كانت تموراً أم غيرها.

– إزالة أكواب المياه المستعملة بجانب برادات المياه.

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