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«النيابة» تحذر: غرامة 500 ألف ريال في حال عدم الإفصاح عن البيانات الصحية بالمنافذ

«النيابة» تحذر: غرامة 500 ألف ريال في حال عدم الإفصاح عن البيانات الصحية بالمنافذ
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت النيابة العامة اليوم الاثنين، عن العقوبات المقررة على كل من يخالف نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، والتي تشمل غرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

وأكدت النيابة العامة في حسابها بـ”تويتر” أنه يجب على جميع المسافرين- سعودي، غير سعودي- القادمين إلى المملكة العربية (جًوا، بًرا، بحًرا) والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية.

وأوضحت النيابة العامة أنه يجب على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول؛ الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية؛ لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة.

وتابعت النيابة، أنه على السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية الأزمة الموضحة تفصيًلا في اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك عند حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلًقا دولًيا، وفًقا للمادة 31 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول.

و لفتت النيابة إلى أنه «دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف ذلك: بغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، ويتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته» وفًقا للمادة 35 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول.

 

 

 

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