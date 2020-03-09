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أسعار الذهب تتراجع عن أعلى مستوى في 7 سنوات

أسعار الذهب تتراجع عن أعلى مستوى في 7 سنوات
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تواصل – وكالات:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني أرباح، بعد أن ارتفع سعره قبل ذلك فوق مستوى 1700 دولار للأوقية الواحدة للمرة الأولى في أكثر من 7 سنوات.

وبحسب “رويترز”، نزل الذهب في المعاملات الفورية، صباح اليوم الاثنين، بنسبة 0.6% إلى 1663.35 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ ديسمبر سنة 2012 عند 1702.56 دولار في وقت سابق. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1665.30 دولار.

وتراجعت الأسهم العالمية، بينما انخفضت العقود الآجلة للأسهم 5% في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون إلى شراء الأصول التي تعتبر ملاذاً آمناً.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المحلل لدى “أواندا”، جيفري هالي، إن أسعار الذهب قفزت 1.7% في وقت سابق من الجلسة بسبب إقبال كبير على الملاذات الآمنة، إذ جاءت نتائج التجارة الصينية أسوأ من المتوقع، وقامت إيطاليا باحتجاز ربع سكانها في الحجر الصحي بسبب فيروس “كورونا” وانخفضت أسواق الأسهم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.9% إلى 16.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 4% إلى 2463 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاتين 3% إلى 873.50 دولار للأوقية.

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