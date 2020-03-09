«STC» و«زين» تسمحان بالتصفح المجاني لتطبيقات التعليم والصحة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للاتصالات “STC” عن بدء توفير التصفح المجاني دون استهلاك لعدد من المنصات ذات العلاقة بتطبيقات التعليم والتطبيب عن بعد وتوفير البدائل الرقمية للاجراءات الاحترازية.

وأوضحت “STC” في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على موفع “توتير”، أن ذلك يأتي استشعاراً للمسؤولة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وأشارت إلى المنصات المرصودة كالتالي:بوابة عين،https://ien.edu.sa، التعليم الموحد،http://vschool.sa،تطبيق صحة.

كما أعلنت شركة «زين» إتاحة الوصول المجاني لتطبيقات وصفحات التعليم والتطبيب، دون احتساب أي بيانات على المشترك.