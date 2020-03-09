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إليك 7 طرق لتعزيز جهاز المناعة

إليك 7 طرق لتعزيز جهاز المناعة
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تواصل – وكالات:

يمثل الجهاز المناعي أول جدار لحماية الجسم، ويتكون من شبكة من الخلايا والأعضاء والبروتينات والأجسام المضادة التي تعمل على حماية الجسم من البكتيريا والفيروسات والطفيليات، وفيما يلي 7 إجراءات لتعزيز الجهاز المناعي:

1- تناول الثوم والبصل والزنجبيل والكركم والفلفل الحار، حيث تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة وإزالة السموم ومضادات الميكروبات.

2- تناول الشاي الأخضر: لغناه بالمواد المضادة للأكسدة ومنها البوليفينول، والتي تعد من معززات المناعة الفعالة ضد لعدوى.

3- الحصول على قسط كاف من النوم: يمكن أن يساعد النوم الجيد، بين 7-9 ساعات على تعزيز الخلايا التي تحارب العدوى في الجسم، كما أظهرت إحدى الدراسات أن قضاء ليلة واحدة فقط من النوم لمدة 4 ساعات استنفدت الخلايا الطبيعية القاتلة في الجسم بنسبة 70 ٪.

4- التقليل من الإجهاد: الدماغ والجهاز المناعي في اتصال مستمر، وعندما نشعر بالتوتر، ينتج الدماغ المزيد من الكورتيزول، ويعد الجسم لحالات الطوارئ، وبهذه العملية يهاجم نظام المناعة، وتعد تمارين الاسترخاء مثل اليوغا أو التأمل عاملا مساعدا في تخفيف التوتر.

5- عدم التعرض للبرد: حيث يتأثر الجسم بنزلات البرد بشكل أكبر في حال انخفاض درجة حرارة الجسم، فالعدوى بفيروسات البرد أكثر تأثيرا في درجات حرارة التي تقل عن 37 درجة مئوية، وهو متوسط درجة حرارة الجسم الأساسية.

6- الإكثار من تناول السوائل: لأن إبقاء الجسم رطبا يساعد الجسم بشكل طبيعي على التخلص من السموم والبكتيريا الأخرى التي قد تسبب المرض.

7. الزيوت العطرية: كالليمون الذي يتمتع بخصائص مضادة للجراثيم قوية وقد ثبت أنه يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تقاوم الالتهابات.

 

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