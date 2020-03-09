بسبب «كورونا».. «تقويم التعليم» تتخذ هذا الإجراء بشأن الاختبارات الورقية

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة في جميع مؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني، اعتباراً من اليوم الاثنين 14/7/1440هـ الموافق 9/3/2020، لحين إشعار آخر.

وأكدت الهيئة أن قرار تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بالمملكة، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، مبينةً أن قرارها بتعليق الاختبارات الورقية والمحوسبة يشمل الاختبارات في جميع مؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني.

وكانت وزارة التعليم أعلنت تعليق الدراسة اعتباراً من اليوم في جميع مؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني، كإجراء احترازي من تفشي فيروس “كورونا المستجد”.