الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بسبب «كورونا».. «تقويم التعليم» تتخذ هذا الإجراء بشأن الاختبارات الورقية

بسبب «كورونا».. «تقويم التعليم» تتخذ هذا الإجراء بشأن الاختبارات الورقية
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة في جميع مؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني، اعتباراً من اليوم الاثنين 14/7/1440هـ الموافق 9/3/2020، لحين إشعار آخر.

وأكدت الهيئة أن قرار تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بالمملكة، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، مبينةً أن قرارها بتعليق الاختبارات الورقية والمحوسبة يشمل الاختبارات في جميع مؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني.

وكانت وزارة التعليم أعلنت تعليق الدراسة اعتباراً من اليوم في جميع مؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني، كإجراء احترازي من تفشي فيروس “كورونا المستجد”.

 

مواد ذات صلة

بتوجيه خادم الحرمين.. المملكة تقدم 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة «كورونا»

بتوجيه خادم الحرمين.. المملكة تقدم 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة «كورونا»

6 إجراءات عاجلة من «الشؤون الإسلامية» منعاً لانتشار «كورونا» في المساجد

6 إجراءات عاجلة من «الشؤون الإسلامية» منعاً لانتشار «كورونا» في المساجد

قطر تعلّق الدراسة حتى إشعار آخر بسبب «كورونا»

قطر تعلّق الدراسة حتى إشعار آخر بسبب «كورونا»

ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في الصين إلى 3122

ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في الصين إلى 3122

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>