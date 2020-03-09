هل تؤثر الاستفادة من عروض أجهزة التكييف على قيمة الدعم؟.. «حساب المواطن» يوضح

تواصل- فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الاستفادة من عرض أجهزة التكييف لتوفير الطاقة، لا يؤثر على الدعم المقدم للمواطن، جاء ذلك ردًا على استفسار بشأن مدى تأثير الاستفادة من عرض أجهزة التكييف لتوفير الطاقة، على الدفعات المالية مستقبلا والاستفادة من الدعم.

وأشار حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج في “تويتر” إلى أن الاستفادة من عرض أجهزة التكييف لتوفير الطاقة لا يؤثر على صرف الدعم للمواطن، في حال كان مؤهلًا ومستحقًا.

وأضاف البرنامج أن الدعم يتم صرفه حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار، دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، موضحاً أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي(اضغط هنا) .