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مصادر: العزل المنزلي لا يعتبر تغيباً عن العمل في هذه الحالة

مصادر: العزل المنزلي لا يعتبر تغيباً عن العمل في هذه الحالة
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت مصادر أن فترة الحجر الصحي للحالات المشتبه بها، أو فترة العزل المنزلي للموظفين العائدين من دول «إيطاليا، كوريا الجنوبية، مصر ، لبنان» أو من خالط شخصاً مصاباً، لا تعتبر تغيباً عن العمل وسيتم احتسابها إجازة مرضية.

ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت المصادر أنه يجب على العائد من الدول التي تعد مناطق تفشي لفيروس كورونا، وأخضع نفسه للعزل المنزلي، التواصل مع وزارة الصحة، لإرشاده إلى الآلية المعتمدة وتسجيل بياناته، شرط تقديم ما يثبت مغادرتهم لتلك الدول خلال الـ14 يوماً الماضية، وسيتم التأكد من معلومات الحالة من قبل الوزارة وإصدار إجازة مرضية له لتقديمها لجهة عمله.

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