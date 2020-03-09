الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الصحة» توجه إرشادات للوقاية من كورونا ومنع انتشاره (فيديو)

«الصحة» توجه إرشادات للوقاية من كورونا ومنع انتشاره (فيديو)
0

تواصل – فرق التحرير:

وجهت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات والنصائح التوعوية والتي يجب مراعاتها في ظل انتشار مرض كورونا المستجد، حماية للشخص ومن حوله ومنع انتشار المرض.

وأكدت الصحة، في مقطع فيديو، على أهمية استخدام المنديل عند العطاس، بدلا من استخدام اليد التي يمكن أن تنقل العدوى بالمصافحة للآخرين، ويمكن استخدام مرفق اليد إذا لم يتوفر المنديل.

وأوضحت وزارة الصحة أنه يتم استخدام الكمامة الطبية في المرض أو مخالطة شخص مريض، موضحة أن أعراض مرض كورونا هي ارتفاع في درجة الحرارة وكحة وضيق في التنفس.

واستعرضت الصحة في مقطع الفيديو سبل الوقاية من مرض كورونا، ومنها غسل اليدين بالماء والصابون دائما، وعدم الاحتكاك بشخص تظهر عليه أعراض كورونا، ولأي استفسار يتم الاتصال من خلال الرقم 937.

 

مواد ذات صلة

رئيس أركان الجيش الإيطالي في الحجر الصحي بسبب كورونا

رئيس أركان الجيش الإيطالي في الحجر الصحي بسبب كورونا

إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم بجميع مناطق المملكة

إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم بجميع مناطق المملكة

«تقويم التعليم والتدريب» تعلّق جميع اختباراتها في المملكة

«تقويم التعليم والتدريب» تعلّق جميع اختباراتها في المملكة

«الداخلية»: تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى 9 دول وإيقاف الرحلات الجوية

«الداخلية»: تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى 9 دول وإيقاف الرحلات الجوية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>