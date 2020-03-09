«الصحة» توجه إرشادات للوقاية من كورونا ومنع انتشاره (فيديو)

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وجهت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات والنصائح التوعوية والتي يجب مراعاتها في ظل انتشار مرض كورونا المستجد، حماية للشخص ومن حوله ومنع انتشار المرض.

وأكدت الصحة، في مقطع فيديو، على أهمية استخدام المنديل عند العطاس، بدلا من استخدام اليد التي يمكن أن تنقل العدوى بالمصافحة للآخرين، ويمكن استخدام مرفق اليد إذا لم يتوفر المنديل.

وأوضحت وزارة الصحة أنه يتم استخدام الكمامة الطبية في المرض أو مخالطة شخص مريض، موضحة أن أعراض مرض كورونا هي ارتفاع في درجة الحرارة وكحة وضيق في التنفس.

واستعرضت الصحة في مقطع الفيديو سبل الوقاية من مرض كورونا، ومنها غسل اليدين بالماء والصابون دائما، وعدم الاحتكاك بشخص تظهر عليه أعراض كورونا، ولأي استفسار يتم الاتصال من خلال الرقم 937.