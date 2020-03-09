الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«رئاسة شؤون الحرمين» تُعلّق برامج الزيارة في مرافقها الخارجية

«رئاسة شؤون الحرمين» تُعلّق برامج الزيارة في مرافقها الخارجية
0

تواصل – واس:

علّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برامج الزيارة في المرافق الخارجية التابعة لها، والمتمثلة في كلٍ من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف،ضمن الإجراءات الاحترازية الموصى بها لمنع انتشار فيروس “كورونا”؛ حرصاً منها على سلامة الزوار.

واتخذت الرئاسة سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار الفيروس، من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتي تتم على مدار الساعة، كما حرصت على التنسيق والتعاون المشترك مع جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

يُذكر أن هذه الجهود الوقائية تأتي ضمن الإجراءات التي يتم العمل بها من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-؛ الساعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية قاصدي الحرمين الشريفين على وجه الخصوص، والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة على وجه العموم.

مواد ذات صلة

رئيس أركان الجيش الإيطالي في الحجر الصحي بسبب كورونا

رئيس أركان الجيش الإيطالي في الحجر الصحي بسبب كورونا

إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم بجميع مناطق المملكة

إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم بجميع مناطق المملكة

«تقويم التعليم والتدريب» تعلّق جميع اختباراتها في المملكة

«تقويم التعليم والتدريب» تعلّق جميع اختباراتها في المملكة

«الصحة» توجه إرشادات للوقاية من كورونا ومنع انتشاره (فيديو)

«الصحة» توجه إرشادات للوقاية من كورونا ومنع انتشاره (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>