الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تعليق الدروس العلمية والدعوية وحلقات تحفيظ القرآن في جميع المساجد

تعليق الدروس العلمية والدعوية وحلقات تحفيظ القرآن في جميع المساجد
0

تواصل – واس:

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قرارًا بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدور النسائية، والدراسة في حلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتبارًا من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر.

يأتي ذلك حرصًا من الوزارة على سلامة الطلاب والطالبات، ومرتادي بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19).

مواد ذات صلة

وزير الصحة يحسم الجدل بعد تعليق الدراسة: لا إصابات بـ «كورونا» في «التعليم»

وزير الصحة يحسم الجدل بعد تعليق الدراسة: لا إصابات بـ «كورونا» في «التعليم»

تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات المملكة بدءاً من غد الإثنين

تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات المملكة بدءاً من غد الإثنين

«الشؤون الإسلامية» تعلن فتح باب القبول على وظيفة «داعية».. الشروط ورابط التقديم

«الشؤون الإسلامية» تعلن فتح باب القبول على وظيفة «داعية».. الشروط ورابط التقديم

«التعليم» تعلن تعليق الدراسة في مدارس وجامعات القطيف لمدة أسبوعين

«التعليم» تعلن تعليق الدراسة في مدارس وجامعات القطيف لمدة أسبوعين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>