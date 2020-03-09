الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

رئيس أركان الجيش الإيطالي في الحجر الصحي بسبب كورونا

رئيس أركان الجيش الإيطالي في الحجر الصحي بسبب كورونا
0

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن إصابة رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي، بفيروس كورونا الجديد، مع تفشي الفيروس في جميع أنحاء إيطاليا.

وأوضحت “سكاي نيوز إيطاليا” أن الجنرال سالفاتوري فارينا، رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي، أصيب بفيروس كورونا الجديد، وتم حجره صحيا.

وقال الجنرال الإيطالي في الحجر الصحي داخل منزله: “أنا بخير، سأواصل أداء مهماتي”، وفقا لمصادر إيطاليا عديدة.

وكشف الجنرال فارينا عن إصابته بفسه، عندما خرج بتصريحات قال فيها: “لقد جاءت نتيجة فحوصاتي بفيروس كورونا إيجابية”، مضيفا “أنا بخير، أنا منعزل في محل إقامتي، امتثالا للتوجيهات الصادرة عن السلطات الحكومية والبروتوكولات الصحية المتوخاة؛ وبناء على ما نقوم به للتحقق من جهات الاتصال التي أجريناها في الأيام القليلة الماضية”.

وتابع الجنرال فارينا “سأستمر في أداء واجباتي وسيحل محلي الجنرال بوناتو للأنشطة التي لا يمكنني المشاركة فيها. أقدم تحياتي الحارة والشكر إلى نساء ورجال الجيش الذين يعملون على معالجة هذه الحالة الطارئة في مركز العمليات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية”.

وتأتي إصابة الجنرال فارينا مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا، وخاصة في المناطق الشمالية من البلاد.

ووصل عدد الإصابات في إيطاليا إلى قرابة 6 آلاف إصابة، الأحد، مع تسجيل 233 حالة وفاة حتى الآن، وهو ثاني أعلى معدل وفيات بعد الصين.

مواد ذات صلة

إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم بجميع مناطق المملكة

إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم بجميع مناطق المملكة

«تقويم التعليم والتدريب» تعلّق جميع اختباراتها في المملكة

«تقويم التعليم والتدريب» تعلّق جميع اختباراتها في المملكة

«الصحة» توجه إرشادات للوقاية من كورونا ومنع انتشاره (فيديو)

«الصحة» توجه إرشادات للوقاية من كورونا ومنع انتشاره (فيديو)

«الداخلية»: تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى 9 دول وإيقاف الرحلات الجوية

«الداخلية»: تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى 9 دول وإيقاف الرحلات الجوية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>