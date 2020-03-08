شاهد.. «القطيف» بعد تطبيق قرار تعليق الدخول والخروج منها

تواصل – فريق التحرير:

وثقت لقطات تلفزيونية ومقاطع فيديو الحالة المرورية في مداخل محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها “الإخبارية” الحركة المرورية تسير بشكل طبيعي تزامناً مع فترة انتهاء مواعيد الدوام في القطاع الخاص.

وأوضح مراسل قناة “الإخبارية” أن الجهات الأمنية تمنع السيارات الصغيرة من مغادرة المحافظة، في حين يُسمح للشاحنات ومركبات النقل التجاري بالخروج من المحافظة والدخول إليها، تنفيذاً لقرار وزارة الداخلية.

يذكر أن قرار وزارة الداخلية كان قد نصّ على تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم، ومنح السكان الواقع عليهم أثر تعليق الدخول إلى المحافظة والخروج منها إجازة صحية رسمية.