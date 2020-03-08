مصر تعلن عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب «كورونا»

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، إن المواطن الألماني الذي بلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

وأشار إلى أنه توجه إلى مستشفى الغردقة العام، مساء الجمعة، لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة التي جاءت نتائجها السبت لتؤكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه تم وضعه في الرعاية المركزة، نظرا لأنه يعاني من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، موضحا أنه رفض أن يتم نقله إلى المستشفى المخصص للعزل، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي الأحد.

وأشار مجاهد إلى أنه “على الفور، قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى”.

وتابع: “تمت مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وإمدادنا بالمعلومات”، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط.