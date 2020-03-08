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«الشؤون الإسلامية» تعلن فتح باب القبول على وظيفة «داعية».. الشروط ورابط التقديم

«الشؤون الإسلامية» تعلن فتح باب القبول على وظيفة «داعية».. الشروط ورابط التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الراغبين في التقديم على وظيفة داعية (رجالاً / ونساء) بمختلف مناطق المملكة، أن يتقدموا من خلال منصة التوظيف الإلكتروني عبر الرابط: (اضغطهنا) ، ابتداءً من الأحد 13 / 7 / 1441 هـ.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين على وظيفة داعية هي:

الحصول على شهادة بكالوريوس في العلوم الشرعية بما لا يقل عن تقدير جيد.

أن تكون الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات السعودية المعترف بها من قبل وزارة التعليم.

حفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم.

اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

التفرغ التام للعمل.

اجتياز الكشف الطبي.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

 

 

 

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