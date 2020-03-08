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«التحالف العربي»: تدمير مواقع تجميع وإطلاق الزوارق المفخخة التابعة للحوثي في «الصليف»

«التحالف العربي»: تدمير مواقع تجميع وإطلاق الزوارق المفخخة التابعة للحوثي في «الصليف»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل قليل، بدء تنفيذ عملية نوعية بمنطقة الصليف باليمن، ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية، وطلب من المدنيين بالصليف عدم الاقتراب من المواقع المستهدفه.‎

وأكد التحالف أنه تم تدمير  تدمير مواقع لتجميع وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد بالصليف، لافتا إلى أن الأهداف المدمرة شكلت تهديدا لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.‎

وشدد “التحالف” على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني كما تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين‎.

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