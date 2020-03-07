الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الحصيني»: غداً بداية موسم «العقرب الثالث».. هذه سماته المناخية

«الحصيني»: غداً بداية موسم «العقرب الثالث».. هذه سماته المناخية
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات، أن يبدأ غدا الأحد موسم العقرب الثالث “سعد السعود” آخر نجوم العقارب.

وأضاف “الحصيني” في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “سعد السعود يعتبر أول أنواء الربيع 13 يوما ينتهي الشتاء ولا ينتهي البرد يعتدل الطقس بوجه عام من مواسم الأمطار فيه قرآن خامس ربيع طامس”.

وقال الحصيني: ” إذا الله طرح البركة فيه غرس فسائل النخيل يقلم العنب والتين يزرع فيه البرسيم والخضار”.

وتابع عبدالعزيز الحصيني قائلا:” إذا طلع سعد السعود لانت الجلود، وذاب كل جلمود وأخضر كل عود وانتشر كل مصرود وكره في الشمس القعود”.

مواد ذات صلة

«الحصيني» يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة

«الحصيني» يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة

«الحصيني» يتوقع موجة برد جديدة على المملكة تبدأ مساء اليوم

«الحصيني» يتوقع موجة برد جديدة على المملكة تبدأ مساء اليوم

خبير أرصاد يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.. انخفاض الحرارة 8 درجات

خبير أرصاد يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.. انخفاض الحرارة 8 درجات

باحث في الطقس يتوقع هطول أمطار على 6 مناطق خلال الـ40 ساعة المقبلة

باحث في الطقس يتوقع هطول أمطار على 6 مناطق خلال الـ40 ساعة المقبلة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة