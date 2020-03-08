شاب سعودي يعدل إمكانيات سيارته بالذكاء الصناعي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكن الشاب ناصر الخالدي من الاستفادة من إمكانات الذكاء الصناعي وعمل على تعديل سيارته بتحديث ذلك الذكاء مفتوح المصدر حتى صار يتحكم فيها دون دواسات وقود أو مكابح.

وقال الشاب، في مقطع فيديو نشرته الإخبارية”، إن السيارة مزود بها رادار وكاميرا للمسار ودودة كهربائية ودركسيون كهربائي، وأنه قام بإضافة أنظمة فُعّلت بعد أن كانت معطلة من المصنع، كما زودها بعدد من 9-12 نظاماً عن طريق الإيون أو الذكاء الصناعي “أوبن بيلوت”.

وتمكن الشاب من التحكم في قيادة سيارته عبر جهاز الإيون الذي يحتوي على برنامج الذكاء الصناعي، دون استخدام دواسة الوقود والمكابح، بعد تشغيل 4 أنظمة معطلة من المصنع، بتعديل الأكواد عبر الصندوق الأسود للمركبة.

وأوضح الشاب الخالدي أنه يخصص غرفة له في منزله لتحديث الأنظمة والبرامج والتواصل مع مجموعة تقنية بشكل أسبوعي، كما أصبح لديه مجموعة فيديوهات عديدة تسجل رحلات السيارة.