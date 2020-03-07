«جازان» تحقق أعلى نسب لتوطين الوظائف على مستوى المملكة

تواصل – واس:

نوه صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، رئيس برنامج توطين الوظائف بالمنطقة، بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل بالبرنامج، والنتائج المتقدمة التي تحققت لتمكين الشباب والفتيات من المواطنين بمنطقة جازان من الالتحاق بوظائف القطاع الخاص بالمنطقة.

وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان في تصريح له عقب تلقي سموه نسخة من التقرير الصادر مؤخراً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، أن تلك الجهود والأعمال المخلصة التي قام بها الفريق العامل في البرنامج، أسهمت في تحقيق تلك النتائج التي تضمنت تحقيق المنطقة لأعلى نسبة ارتفاع بالتوطين بين جميع مناطق المملكة، وأعلى نسبة ارتفاع في عدد السعوديين الجدد المنخرطين في سوق العمل المسجلين في التأمينات الاجتماعية, بالإضافة إلى تحقيق أعلى نسبة ارتفاع عمل المرأة عبر الفتيات السعوديات التي تم توظيفهن وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية بين جميع مناطق المملكة, وأعلى نسبة ارتفاع في إجمالي عدد العائدين المشتركين السعوديين المنخرطين في سوق العمل.

وأِشار سموه إلى أن برنامج توطين الوظائف بجازان نفذ خلال الفترة الماضية عدة برامج تأهيلية وتدريبية أسهمت بشكل كبير في فتح عدة مجالات لاستقبال شباب وفتيات المنطقة الراغبين في التوظيف، موجهاً سموه بمواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين ـ حفظهما الله ـ ، عبر تمكين الشباب والفتيات من العمل بجميع المجالات وتذليل الصعوبات كافة لاستمرار مثل هذه النسبة سعياً للتعريف بالخدمات والأعمال والبرامج المقدمة لمساعدة الشباب والفتيات للحصول على الفرص الوظيفة المناسبة لهم.

وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز في ختام تصريحه عن سعادته بما تحقق من نتائج، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود وتضافرها من قبل الجميع لتقديم كل ما يخدم أهالي المنطقة ويعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.

من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أمين عام برامج توطين الوظائف المهندس أحمد بن محمد القنفذي عن سعادته وجميع العاملين بالبرنامج بما تحقق من نتائج في مجال التوظيف بالمنطقة، وما يجده الجميع من دعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه رئيس برنامج توطين الوظائف بالمنطقة, مجدداً حرص وسعي الجميع لتقديم كل ما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام.