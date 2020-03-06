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«حقوق الإنسان» تُعلق على هاشتاق «مديرة تتسبب بقتل طالبة»

«حقوق الإنسان» تُعلق على هاشتاق «مديرة تتسبب بقتل طالبة»
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت هيئة حقوق الإنسان مع وسم “مديرة تتسبب بقتل طالبة”، الذي جرى تداوله اليوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حقوق الإنسان عبر حسابها على “تويتر”: “رصدت هيئة حقوق الإنسانما تم تداوله في وسم#مديره_تتسبب_بقتل_طالبه، وتتابع مع الجهات المختصة للتحقق من اتخاذ الاجراءات النظامية، والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطالبة”.

وذكر مغردون عبر “تويتر” أن طالبة في الصف الثاني قامت بصبغ شعرها وعاقبتها مديرة المدرسة برش بخاخ كيميائي لإزالة الصبغة، مما تسبب في إغمائها ولم يتم إسعافها، حتى انتهى الدوام وأخذها والدها للمستشفى مباشرة – حسبما ذكر المغردون عبر الهاشتاق-.

 

 

 

 

 

 

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