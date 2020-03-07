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إنقاذ مقيمين آسيويين تعطل قاربهما في عرض البحر بـ«ينبع»

إنقاذ مقيمين آسيويين تعطل قاربهما في عرض البحر بـ«ينبع»
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تواصل – فريق التحرير:

نجح رجال حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة في إنقاذ مقيمين اثنين من الجنسية البنجلاديشية، تعرض قاربهما لعطل في عرض البحر، حيث تم تقديم المساعدة اللازمة لهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة العقيد ماهر بن ردة المورعي، أنه ورد بلاغ لمركز العباسي التابع لقطاع حرس الحدود بينبع، يفيد بتعطّل مكائن قارب صيد، وعلى متنه شخصان في منطقة شعب الوصل في حدود مسؤوليات قطاع ينبع، مضيفاً  أنه “على الفور تم توجيه الدورية البحرية التابعة للوحدات البحرية بقيادة المنطقة إلى الموقع، وتقديم المساعدة اللازمة لهما”.

وأهاب المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، بجميع مرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية الوسائط البحرية، وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

 

 

 

 

 

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