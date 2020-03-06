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ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا».. إقامة ساتر حول الكعبة في وقت قياسي (فيديو)

ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا».. إقامة ساتر حول الكعبة في وقت قياسي (فيديو)
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تواصل – مكة المكرمة:

انتهت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين من تنفيذ ساتر حول الكعبة المشرفة من المواد المضادة للبكتيريا والفيروسات، ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووثق مقطع فيديو مصور بتقينة “التايم لابس” الجهود التي بذلتها الرئاسة خلال الـ 24 ساعة الماضية بمشاركة عشرات العمال للانتهاء من إقامة الساتر، حتى لا يلامس أحد من الزوار جدار الكعبة فتنتقل العدوى.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قررت أمس إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

 

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