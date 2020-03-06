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توضيح من «حساب المواطن» بشأن عدم تطابق بيانات بعض المستفيدين

توضيح من «حساب المواطن» بشأن عدم تطابق بيانات بعض المستفيدين
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تواصل – الرياض:

أوضح «حساب المواطن»، في رده على استفسار ورد من أحد متابعيه علاقة تطابق البيانات والتجاوب مع الرسائل التذكيرية بقطع الدعم عن المستفيدين.

وقال البرنامج في رده على أحد المستفيدين: «نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبتذلك عبر الرابط، وللاستفسار يمكنكم التواصل معنا على (19912)”.

وأهاب البرنامج، بالمستفيدين غير المؤهلين، إلى تحديث بياناتهم وتقديم الاعتراض المقرر على «عدم الأهلية»؛ ليتسنَّى لهم الحصول على الدعم.

وأبان «حساب المواطن»، أنّه في حال دراسة الأهلية وصدرت نتيجتها على أنَّ المستفيد «غير مؤهل»؛ يلزمه تحديث بياناته طبقًا لسبب عدم الأهلية، وتقديم اعتراض على ذلك من خلال التوجه إلى حسابه عبر البوابة الإلكترونية واختيار أيقونة «دراسة الأهلية»، ثم الضغط على أيقونة «إعادة تقديم الطلب» في حال تمَّ تجاوز مدة الاعتراض ثلاثة أشهر.

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