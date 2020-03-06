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حقيقة المقطع المتداول بشأن وجود حالات مصابة بـ«كورونا» في مطار جازان

حقيقة المقطع المتداول بشأن وجود حالات مصابة بـ«كورونا» في مطار جازان
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت مديرية الشؤون الصحية بجازان، مع ما جاء في مقطع صوتي متداول عبر تطبيق «واتس آب» زعم وجود حالات اشتباه بفيروس كورونا بمطار الملك عبدالله بمدينة جازان، وأحد المستشفيات الخاصة، نافية ما جاء في المقطع.

وأوضحت «صحة جازان» في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل «تويتر»: ردًا على المقطع الصوتي المتداول، تؤكد صحة جازان أن المعلومات الواردة به عن وجود حالات كورونا بمطار جازان وأحد المستشفيات الخاصة غير صحيحة.

وأوصت «صحة جازان» الجميع بالتواصل مع الوزارة عبر #الصحة_937، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.

 

 

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