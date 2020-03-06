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بالصور.. «سجون الباحة» تقيم ورشة عن الأنظمة الحديثة لإدارة تقنية المعلومات

بالصور.. «سجون الباحة» تقيم ورشة عن الأنظمة الحديثة لإدارة تقنية المعلومات
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تواصل – فريق التحرير:

‎أقامت مديرية السجون بمنطقة الباحة ورشة عمل عن الأنظمة الحديثة للإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات بالسجون . قدمها مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات اللواء المهندس د. يحيى بن علي الغامدي .

حضر الورشة مدراء السجون ومدراء الإدارات والشعب بمديرية المنطقة ، للإطلاع على كافة الأعمال والخدمات التقنية التي تقدم لمنسوبي السجون وكيفية الاستفادة منها فيما يخدم إنجاز الاعمال بكفاءة عاليه وسرعة في انجاز المهام بما يتوافق مع رؤية المملكة.

‎وفي الختام تقدم سعادة مدير السجون بمنطقة الباحة العقيد فايز بن مبارك الاحمري شكره وتقديره لسعادة اللواء المهندس د. يحيى بن علي الغامدي على ما قدمه من معلومات للحضور راجياً أن تحقق هذه البرامج التقنية المتطوره كل ما أقيمت لأجله .

 

 

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