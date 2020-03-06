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نصائح مهمة لتجنب ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم

نصائح مهمة لتجنب ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم
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تواصل – وكالات:

من النصائح المهمة التي يحض عليها اختصاصيو أمراض القلب والشرايين هي ضرورة متابعة ‏نسبة الكوليسترول في الدم، لمن تظهر عليهم بعض الأعراض ‏المبكرة والتي يمكن أن تؤشر بارتفاع ‏نسبة الكوليسترول بالدم، مثل الآلام الشديدة في الصدر، والشعور بالغثيان، والتعب الشديد، ‏وضيق في التنفس.‏

وأكد الاختصاصيون ضرورة إجراء تحاليل مخبرية دورية، في حال ‏ارتفاع ضغط الدم، وحدوث زيادة كبيرة في الوزن، وفي حال وجود ‏تاريخ عائلي لارتفاع الكوليسترول بالدم، وكذلك للمدخنين.

وأبانوا أن الكوليسترول هو عبارة عن مادة شمعية شبيهة بالدهن ‏يقوم ‏الكبد بإنتاجها، وهو ضروري لتكوين أغشية الخلايا ‏وفيتامين (د) ‏وبعض الهرمونات، لكن في حال زيادة نسبة ‏الكوليسترول الضار في الجسم، فإنه ‏يسبب مشكلات صحية ‏عديدة‎‏ بالقلب والشرايين والأوعية الدموية، وخاصة أنه ‏يصعب ‏اكتشافه، إلا بعد ظهور أعراضه.‏

وأوضحوا أنه للوقاية ‏من ارتفاع الكوليسترول يجب تغيير النمط الغذائي بالابتعاد عن الأطعمة الدهنية، والانتظام ‏في ممارسة الرياضة، وتجنب التدخين، ومراقبة مستويات ‏الكوليسترول في الدم.‏

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