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المملكة تدين التفجير الإرهابي لدورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس

المملكة تدين التفجير الإرهابي لدورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس
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تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، والذي تسبب بمقتل رجل أمن وإصابة آخرين.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، مؤكدةً وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها.
وقدمت العزاء والمواساة، لذوي الضحية، وللحكومة والشعب التونسي الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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