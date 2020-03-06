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«مياه الجوف» توضح حقيقة تلوث خطوط المياه في مركز صوير

«مياه الجوف» توضح حقيقة تلوث خطوط المياه في مركز صوير
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تواصل – الجوف:

كشفت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف حقيقة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تلوث خطوط المياه في مركز صوير التابع لمنطقة الجوف.

وأوضحت مياه الجوف، وفقا لـ “عكاظ”: «استعداداً لمواكبة الطلب على المياه وسد الاحتياج لفصل الصيف في مركز صوير، تم إدخال خطوط ناقلة لتدعيم الشبكات القائمة وتشغيل الشبكات المنفذة بأحياء داخل الأحياء، وعند التشغيل التجريبي للخطوط الناقلة والشبكات الحديثة حدث بعض التسربات من بعض الخطوط الفرعية لجزء من الشبكة القائمة وتسببت بدخول الشوائب».

وأضافت: «لاحظ المختصون الخلل في المواقع، وتم على الفور عزل وإخراج الجزء الذي لوحظ تضرره بوجود الشوائب عن الخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المياه وخلوها من الشوائب، وإعادة ضخ المياه إلى الشبكة بعد غسلها وتعقيمها وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية».

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