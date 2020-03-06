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تنبيه مهم من «وقاية» للقادمين من الدول الموبوءة بفيروس «كورونا»

تنبيه مهم من «وقاية» للقادمين من الدول الموبوءة بفيروس «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

أوصى المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، جميع القادمين من الدول المذكورة في القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني، بالإفصاح عن تاريخ آخر وجود والاتصال بالرقم المجاني 937 فور ظهور حمى أو سعال أو ضيق في التنفس أو التهاب الحلق.

وأضاف المركز في بيان نشره عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الجمعة)  أن الدول المذكورة لا تستوجب جميعها الحجر بعد زيارتها أو زيارة مناطق محددة فيها)، موضحاً أن هذه القائمة تساعد مسؤولي الصحة العامة والأطباء على التقييم والتشخيص الأفضل في حال ظهرت على القادم من السفر أعراض مشابهة لأعراض الإصابة بعدوى تنفسية حادة -لا سمح الله-.

وتابع  المركز أن العودة من السفر من هذه الدول أو مناطق محددة فيها لا يدل بالضرورة على الإصابة بالعدوى، إذ إن تأكيد الإصابة بالعدوى -لا سمح الله- بعد العودة من السفر يتطلب التقييم الطبي والفحص المخبري.

 

 

 

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