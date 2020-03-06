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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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توقعات «الأرصاد» لطقس الجمعة: رياح نشطة تتحول لعاصفة ترابية على 4 مناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس الجمعة: رياح نشطة تتحول لعاصفة ترابية على 4 مناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتحول الى عاصفة ترابية تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية،الشرقية)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تهطل منها امطار خفيفة على مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة تتحول على الجزء الشمالي والأوسط إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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