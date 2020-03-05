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العراق.. تقليص الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية لمواجهة «كورونا»

العراق.. تقليص الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية لمواجهة «كورونا»
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تواصل – واس:

قررت الحكومة العراقية تقليص الدوام الرسمي لجميع المؤسسات الحكومية في العراق بنسبة 50% باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد .

كما قررت صرف مكافأة شهرية بمقدار 500 ألف دينار للعاملين بتماس مباشر مع المصابين بفيروس “كورونا”، وقررت أيضا منع دخول أي وافد أجنبي من الدول التي أعلنت عن حدوث إصابات بفيروس” كورونا” في أراضيها.

كما حث البنك المركزي العراقي اليوم المواطنين العراقيين على التعامل بأدوات الدفع الإلكتروني بدلا من الأوراق النقدية التي قد تكون وسطاً ناقلاً للفيروسات.

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