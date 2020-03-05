شاهد بالفيديو.. أعمال التعقيم الاحترازية في الحرم المكي

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أكدت مصادر أن عملية إخلاء صحن المطاف بالحرم المكي من المعتمرين والزوار، تأتي ضمن عملية التعقيم والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا الجديد”، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة.

وتابعت المصادر، وفقا لـ”الإخبارية”، أن هذه الحالة النادرة تأتي بعد قرار وزير الداخلية بتعليق العمرة للمقيمين والمواطنين، مشيرة إلى أن المصلين يؤدون الفروض في ساحات الحرم والأدوار العليا بكل طمأنينة.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أطلقت مشروعاً تجريبياً لتعقيم مماسك (درابزين) السلالم الكهربائية داخل المسجد الحرام، والذي يُمَكّن من القضاء على الجراثيم المستحدثة على السلالم بنسبة تصل إلى 94%.