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وفاة صيني إثر انتكاسة كورونا.. وتدابير جديدة للتأكد من شفاء المصابين

وفاة صيني إثر انتكاسة كورونا.. وتدابير جديدة للتأكد من شفاء المصابين
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تواصل – وكالات:

شهدت مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا، وفاة رجل بعد أيام فقط على تعافيه من الفيروس وخروجه من المستشفى، في وقت تحدث تقارير إعلامية عن إصابة أشخاص بالفيروس مجددا بعد تماثلهم للشفاء.

وأوضحت صحف صينية، اليوم الخميس، أن لي ليانغ البالغ من العمر (36 عاما) توفي إثر إصابته بالفشل التنفسي، بعد 5 أيام على خروجه من مستشفى ميداني شيدته السلطات من أجل احتواء الفيروس.

وأشارت إلى أن المريض دخل مستشفى ووهان في 12 فبراير الماضي، وخرج منه بعد أسبوعين مع تعليمات بالبقاء في ظل الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وبعد يومين على خروجه من المستشفى، تدهورت صحة الرجل الصيني شيئا فشيئا، وقبل ثلاثة أيام دخل المستشفى مجددا حيث توفي هناك، فيما أشارت شهادة الوفاة التي أصدرتها لجنة الصحة في ووهان، إلى أن سبب وفاة، لي، فيروس كورونا المعروف أيضا بـ”كوفيد- 19″.

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