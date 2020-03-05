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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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الطيران المدني: لا يمكننا تحديد المعتمرين من المسافرين

الطيران المدني: لا يمكننا تحديد المعتمرين من المسافرين
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الطيران المدني أن تعليق رحلات العمرة للمواطنين خارج ‏مسؤوليتها، وليس لديها تصنيف يحدد المسافرين كمعتمرين ليتم ‏التعامل مع حالتهم بشكل خاص. ‏

وأضافت الهيئة، أن إلغاء العمرة وفرض إلغاء ‏الرحلات أو تأجيلها خارج اختصاص الهيئة، حيث لا يوجد لدى ‏الهيئة مسافر معتمر، وتصنيف المسافرين واحد بالهيئة، بحيث يتم ‏تصنيف الجميع على جميع الجهات كمسافرين، ولا يمكن لها أن تحدد ‏إن كان المسافر معتمرا حسب وجهته، وفقا لـ”الوطن”.‏

وتابعت هيئة الطيران المدني أن التعويض الذي تلزم به الهيئة يخص تأخر ‏الرحلات أو إلغاءها، وأن المسافر الذي يقطع التذكرة من مدينة إلى ‏مدينة تقتضي القوانين والأنظمة أن تتأكد الهيئة من كونه سافر على ‏الرحلة التي حجز عليها بدون تأخير، ونيته بعد ذلك لا يمكن للهيئة أن ‏تحددها. ‏

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