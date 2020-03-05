الطيران المدني: لا يمكننا تحديد المعتمرين من المسافرين

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت هيئة الطيران المدني أن تعليق رحلات العمرة للمواطنين خارج مسؤوليتها، وليس لديها تصنيف يحدد المسافرين كمعتمرين ليتم التعامل مع حالتهم بشكل خاص.
وأضافت الهيئة، أن إلغاء العمرة وفرض إلغاء الرحلات أو تأجيلها خارج اختصاص الهيئة، حيث لا يوجد لدى الهيئة مسافر معتمر، وتصنيف المسافرين واحد بالهيئة، بحيث يتم تصنيف الجميع على جميع الجهات كمسافرين، ولا يمكن لها أن تحدد إن كان المسافر معتمرا حسب وجهته، وفقا لـ”الوطن”.
وتابعت هيئة الطيران المدني أن التعويض الذي تلزم به الهيئة يخص تأخر الرحلات أو إلغاءها، وأن المسافر الذي يقطع التذكرة من مدينة إلى مدينة تقتضي القوانين والأنظمة أن تتأكد الهيئة من كونه سافر على الرحلة التي حجز عليها بدون تأخير، ونيته بعد ذلك لا يمكن للهيئة أن تحددها.