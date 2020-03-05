الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الشرقية.. تخصيص فندق لعزل القادمين من الدول الموبوءة بـ«الدمام»

الشرقية.. تخصيص فندق لعزل القادمين من الدول الموبوءة بـ«الدمام»
الدكتور إبراهيم العريفي
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي تخصيص فندق لإيواء القادمين من الدول الموبوءة.

وقال العريفي إن الفندق الواقع في مدينة الدمام يستخدم لعزل القادمين من تلك الدول، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لمنع انتشار الفايروس.

وتابع أن جميع المعزولين في الفندق تؤخذ منهم عينات وتُرسل إلى المختبرات لمعرفة حالتهم، وفقا لصحيفة “اليوم”.

وبين مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن المعزولين يعمل على رعايتهم كادر طبي مختص مكون من أكثر من 70 شخصاً.

وأشار مدير صحة الشرقية إلى أن مراكز العزل الرئيسة في المنطقة الشرقية هي مجمع الدمام الطبي ومستشفى القطيف المركزي، مع جاهزية جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في المنطقة في حال وجدت حاجة لنقل المرضى إليها وعزلهم فيها.

مواد ذات صلة

وزارة الثقافة: تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب خوفا من «كورونا»

وزارة الثقافة: تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب خوفا من «كورونا»

وفاة صيني إثر انتكاسة كورونا.. وتدابير جديدة للتأكد من شفاء المصابين

وفاة صيني إثر انتكاسة كورونا.. وتدابير جديدة للتأكد من شفاء المصابين

كورونا.. 377 إصابة في فرنسا وهولندا تسجل 82 حالة

كورونا.. 377 إصابة في فرنسا وهولندا تسجل 82 حالة

إغلاق الحرمين بعد انتهاء صلاة العشاء لمنع انتشار العدوى

إغلاق الحرمين بعد انتهاء صلاة العشاء لمنع انتشار العدوى

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>